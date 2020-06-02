Libya ordusu, Hafter milislerini ve askeri araçları hedef aldı

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, orduya bağlı hava unsurları, Giryan kentinin güneydoğusundaki Kadame mevkisinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı bir milis birliğini ve askeri aracı hedef aldı.
Ardından yapılan ikinci bir açıklamada da "Hava kuvvetlerimiz, Kadame mevkisindeki kavşakta başka bir milis birliğini ve askeri aracı yine başarıyla hedef almıştır." ifadelerine yer verildi.
Toplamda iki silahlı milis birliğin etkisiz hale getirildiği ve iki askeri aracın imha edildiği belirtilen açıklamada, "kanun dışına çıkanların etkisiz hale getirilmeye devam edildiği" kaydedildi.
- Başkentin güneyindeki bölgelerde şiddetli çatışmalar devam ediyor
BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusu ile darbeci Halife Hafter'e bağlı milisler arasında, Trablus Uluslarası Havalimanı çevresinin de dahil olduğu başkent Trablus'un güneyindeki bölgelerde şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza atmış, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.
Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.
Ordu birlikleri, pazar günü Trablus Havalimanı'na doğru ilerleyişe geçmiş, havalimanı çevresindeki bazı bölgeleri milislerden arındırmıştı.
Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.
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