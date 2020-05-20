Libya'nın Zintan Belediye Meclisi'nden Hafter milislerine "silah bırakma" çağrısı

Belediye meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Şehir ve köylerden kaçıp beldemize gelenlere silahlarını bırakarak, usul gereği burayı terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçleri yakalayarak adalete teslim etmek zorunda kalacak.” ifadelerine yer verildi.

“Zintan, suçlular ve saldırganlar için sığınak olmayacak” değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Vatiyye Üssü’nün Libya hükümetinin eline geçmesinin desteklendiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Vatiyye Askeri Hava Üssü’nden kaçan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin çoğu Zintan beldesine sığınmıştı.

Libya ordusu dün sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı.