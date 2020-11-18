Libya h\u00fck\u00fcmetine ba\u011fl\u0131 Kay\u0131plar\u0131 Arama ve Tespit Kurumu Medya Sorumlusu Abdulaziz Caferi, yetkililerin Terhune de yeni bir toplu mezar buldu\u011funu belirtti. Caferi, ekiplerin halihaz\u0131rda mezardan cesetleri \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve toplu mezardaki ceset say\u0131s\u0131n\u0131n hen\u00fcz belirlenmedi\u011fini aktard\u0131. Terhune de h\u00fck\u00fcmet g\u00fc\u00e7lerinin kontrol sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 5 Haziran dan bu yana toplu mezarlar bulundu\u011funu kaydeden Caferi, toplamda 27 toplu mezara ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Libya ordusu 25 Mart ta ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Bar\u0131\u015f F\u0131rt\u0131nas\u0131 operasyonu kapsam\u0131nda 3 Haziran da ba\u015fkent Trablus un b\u00fct\u00fcn idari s\u0131n\u0131rlar\u0131nda, 5 Haziran da da Terhune kentinde kontrol\u00fc sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131. Hafter milislerinin Trablus a y\u00f6nelik 14 ay s\u00fcren sald\u0131r\u0131lar\u0131nda harekat ve ikmal merkezi olarak kulland\u0131\u011f\u0131 Terhune nin kurtar\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Libya makamlar\u0131, \u015fehirde ve \u00e7evresinde \u015fimdiye kadar ula\u015ft\u0131klar\u0131 toplu mezarlarda 90 ceset ve ceset kal\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Uluslararas\u0131 Ceza Mahkemesi nden (UCM) 22 Haziran da yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada da toplu mezarlara ili\u015fkin UCM Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131na g\u00fcvenilir bilgiler ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 kaydedilmi\u015fti. Hafter yanl\u0131s\u0131 Kaniyat milisleri, Terhune yi kontrol etti\u011fi d\u00f6nemde, \u015fehirdeki muhalif sivilleri ve rakip g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc a\u015firetleri yarg\u0131s\u0131z infaz etmekle su\u00e7lan\u0131yor.