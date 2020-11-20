Libya'nın BM Temsilcisi: "Sirte ve Cufra'da paralı asker sevkiyatı devam ediyor"

AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Libya'daki son gelişmeleri ele alan oturumuna video konferans ile bağlanan Sunni, "(Başkent) Trablus'ta insanların mayınlar nedeniyle ölümleri ve her gün ortaya çıkarılan toplu mezarlarla hala (Halife) Hafter'in saldırılarının bedelini ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki bölgelerde askeri hareketliliğin sürdüğünü kaydeden Sunni, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda özellikle Sirte ve Cufra'da hala paralı asker ve özel silah sevkiyatının, mayın döşeme ve tahkimat hazırlıklarının devam ettiği gözleniyor. Bu nedenle, kanunları çiğneyenlerin yolunu kesmek zorundayız. Çünkü bölgenin istikrarını, özellikle de komşu ülkelerin ulusal güvenliğini gerçekten tehdit edecek olan budur."

Hafter'in başkente yönelik saldırılarında yaşananlar başta olmak üzere 2011'den beri savaş suçu işleyenlerin kovuşturulması ve hesap vermesi gerektiğini ifade eden Sunni, gelecek yıl sonunda seçimlerin yapılması için anayasal bir temel oluşturulmasının da hızlandırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, çarşamba günü yaptığı açıklamada, darbeci Halife Hafter saflarındaki Rus Wagner ve Sudanlı Cancavid paralı askerlerinin ülkenin orta-kuzey kesimindeki Sirte kentinde "siper kazmaya devam ettiklerini" duyurmuştu.

Dırah, bölgedeki bu askeri hareketliliğin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinin, 5+5 Ortak Askeri Komite sonucu varılan anlaşmanın uygulanmasına niyetli olmadıklarını gösterdiğini belirtmişti.

- 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları

Libyalı taraflar, BM öncülüğünde Libya krizine barışçıl çözüm için 19 Ekim'de Cenevre'de başlayan, ardından Libya'nın Gadamis ve Sirte kentlerinde devam eden "5+5 Ortak Askeri Komite" toplantılarında bir araya gelmişti.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki toplantıları sonucunda 23 Ekim'de kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM nezdinde meşru Libya hükümeti ile darbeci güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı heyetlerin vardığı anlaşma kapsamında "yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk edeceği" açıklanmıştı.