Libya krizi konusunda UMH ile Moritanya hemfikir

AA

Moritanya'nın başkenti Novakşot'u ziyaret eden Mişri, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvan ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Mişri, iki ülkenin de Libya'daki krizin çözümü konusunda barışçıl yolların desteklenmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Çözümün önce savaşın sonlandırılması ve istikrar aşamasına girilmesiyle başlayacağını dile getiren Mişri, ardından anayasa referandumu ve sonrasında parlamento ve başkanlık seçimlerinin gelmesi gerektiğini vurguladı.

Mişri, Gazvan'ın Libya'daki durumu çok iyi anladığını ortaya sundukları tüm konularda aynı görüşü paylaştıklarını kaydetti.