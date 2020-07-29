Libya, Katar ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti, 190 yeni vaka görüldü.

Virüs kaynaklı can kaybı 67'ye, vaka sayısı 3 bin 17'ye yükselirken sağlığına kavuşanların sayısı 579 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti, 283 kişi enfekte oldu.

Virüs kaynaklı can kaybı 167'ye ulaşırken vaka sayısı 109 bin 880, sağlığına kavuşanların sayısı ise 106 bin 603 oldu.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 484'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, vaka sayısının 1703, iyileşen hasta sayısının 840 olduğu aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 351 kişide Kovid-19 tespit edildi, 421 kişi sağlığına kavuştu.

Şu ana kadar 141 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, vaka sayısı 39 bin 482'ye, iyileşen sayısı 36 bin 110'a ulaştı.



