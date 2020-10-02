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Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının tescili, habitat çalışmalarının da önünü açtı

Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilmesiyle dünyada ekolojik ve biyolojik açıdan önemli kabul edilen bu alanda habitat izleme çalışmaları yürütülebilecek.

02.10.2020 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının tescili, habitat çalışmalarının da önünü açtı
AA

Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzaladı ve anlaşmayı tescil edilmesi için Birlemiş Milletler'e (BM) gönderdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği muhtırayı onayladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, deniz sınırı anlaşmasının kabul edilmesiyle Türkiye ve Libya arasında tescil edilen, sınırın belirlendiği bölge, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne göre dünyadaki 400'e yakın ekolojik ve biyolojik açıdan önemli alandan birisi olarak kabul ediliyor.

Sınırda bulunan ve Orta Akdeniz ile Doğu Akdeniz'i birleştiren deniz tabanı, çok sayıda deniz memelisine ev sahipliği yapıyor. Deniz sınırı anlaşmasının onaylanmasıyla Türkiye artık kendi kıta sahanlığı içerisinde istediği doğa koruma ve ulusal çalışmalarını yapabilecek.

- Ender görülen balinalar hakkında yeni bilgiler edinilecek

Ayrıca deniz sınırı antlaşmasının onaylanması, Türkiye ile Libya sınırlarında kalan balina türleri için ortak ve sınır aşan habitat izleme çalışmalarının yapılabilmesinin de önünü açtı.

Türkiye sınırlarında görülen en yaygın türlerden biri olan İspermeçet Balinası ile yunusgillerden sonra ikinci büyük balina familyası olmasına rağmen kıyılara çok yaklaşmadığı için hakkında fazla bilgi olmayan Gagalı Balinaya ilişkin araştırmalar yürütülecek. Ender görülen balina türleri ve diğer türlere ilişkin yeni bilgiler edinilebilecek.

Habitat izleme çalışmalarına yerli ve yabancı bilim insanları ile Türk üniversitelerinin de katılması bekleniyor.

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