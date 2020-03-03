Libya İçişleri Bakanı: "Hafter’i yakında Trablus’tan çıkaracağız"

Bingazi merkezli 218 TV’nin haberine göre, Reuters’e konuşan Başağa, "UMH yakında Hafter’i Trablus’tan çıkarmak için gereken adımları atacak. Geçen cuma ve cumartesi günleri Mitiga Havalimanı’na ve Trablus’a 60 roket düştü." ifadelerini kullandı.

"Silahlı güçlerimiz yakında savunma pozisyonundan çıkarak saldırıya geçecek." diyen Başağa, ateşkesin sürmesi konusunda umut kalmadığını kaydetti.

Başağa, ABD ve İngiltere'yi Hafter’e destek veren ülkelere baskı yapmaya çağırarak, Libya’da insani krizin büyüyebileceği uyarısında bulundu.