AA

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye "Libya’ya müdahale" yetkisi vermesini "savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

Bakan Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır Meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya'ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarının ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Başağa, "Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Milletimizin egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır Meclisi, dün Sisi’ye, "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki tasarıyı onaylamıştı.

LİBYA MECLİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Libya Meclisi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye "Libya'ya müdahale" yetkisi veren tasarıyı onaylanan Mısır Meclisine tepki gösterdi.

Başkent Trablus'taki Libya Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Meclisinin, 'meclis' kisvesine bürünen (Tobruk'taki Temsilciler Meclisi) ve Libya kabilelerini temsil ettiklerini iddia edenlerin gayrimeşru bir davetine dayanan kararını tamamen reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mısır Meclisinin kararını ivedi bir şekilde kınama çağrısı yapılan açıklamada, Libya hükümetinden de "bu tehdide siyasi ve pratik olarak yanıt vermek için hazırlıklı olması ve uygun karşılığı vermek için her türlü seçeneği değerlendirmesi" istendi.

Açıklamada, "Libya, Mısır'ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit teşkil etmiyor ki Mısır Meclisi askeri müdahale tehdidi savursun." ifadesine yer verildi.

Mısır Meclisi dün, Cumhurbaşkanı Sisi’ye "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki tasarıyı onaylamıştı.

Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen Milletvekili Mustafa Bekri, 19 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Sisi’ye Libya’ya askeri müdahale konusunda yetki verilmesi konusunu görüşmek üzere pazartesi günü toplanacağını" duyurmuştu.

LİBYA HÜKÜMETİNİN TALEBİ OLMADI

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetinin Mısır’dan herhangi bir talebi olmamasına rağmen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinden geçen hafta yapılan açıklamada Mısır’ın askeri müdahalesinden bahsedilmişti.

Akile Salih’in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullanmıştı.