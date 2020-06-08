Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki sahil kenti Sirte ve stratejik askeri hava üssüne ev sahipliği yapan Cufra bölgelerini kurtardıktan sonra, "müzakere masasına oturacaklarını, ancak bu iki noktada Rusya'nın askeri üs kurmasının engellenmesi gerektiğini bildirdi.
ABD merkezli Bloomberg'e konuşan Başağa, Hafter cephesinin, cumartesi günü Mısır'ın başkentinden duyurduğu Kahire Bildirgesi isimli yeni siyasi çözüm çağrısına ancak sahil kenti Sirte ve ülkenin ortasındaki Cufra'yı kurtardıktan sonra yanıt verebileceklerini belirtti.
Sirte'yi daha önceden DEAŞ terör örgütünden arındıran ABD destekli operasyonda Trablus hükümetine bağlı güçlerin aktif bir rol oynaması nedeniyle bu kentin kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu aktaran Başağa, DEAŞ'a karşı harekatın "718 genç yaşama mal olduğunu" belirterek, "Bizler Sirte'nin meşru yönetimin dışında bir otoritenin elinde olmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Haberde, Başağa, Sirte ve Cufra'nın geri alınması sonrasında ilerleyişlerinin devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya "buralar alındıktan sonra doğudakilerle müzakereye oturacakları" yanıtını verdi.
Başağa, Sirte ve Cufra'da "Rusların (askeri) üs kurmasını engellemeleri gerektiğini" paylaştı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı başarılar elde eden Libya ordusu, önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, ardından da tüm Trablus sınırlarında kontrolü sağladı.
Terhune ve Beni Velid kentlerini de Hafter milislerinden arındıran Libya ordusu, geçen cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.
Hafter'e bağlı milislerin sahada yaşadığı kayıplar üzerine, müttefikleri geçen cumartesi Kahire'de toplanmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Salih ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı. Sisi, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!