Libya, Hafter'i desteklediklerini reddeden ülkeleri BM'den soruşturma talep etmeye çağırdı

Dabi'nin Trablus'a yönelik saldırılara destek verdiğine ilişkin açıklamaların geçersiz ve yanlış suçlamalar" olduğu şeklindeki mektuba karşılık Twitter hesabından açıklama yaptı.
Sunni, açıklamasında, "Bazı ülkelerin, Libyalıların öldürülmesi ve saldırılara destek verilmesi olaylarına karıştığına ilişkin BMGK'ye sunduğumuz brifinglere tepki göstermesi gülünç." ifadesini kullandı.
Bu ülkelerin, BMGK'deki Libya Yaptırımlar Komitesi ve ona bağlı Uzmanlar Panelinin raporlarında aleyhlerinde tespit edilen delillere ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e karşı aynı tepkiyi göstermediğini hatırlatan Sunni, "Bu ülkeler suçsuz ise neden uzmanlar komitesinden iade-i itibar soruşturması talep etmiyor?" sorusunu gündeme getirdi.
BAE, dün BMGK'ye gönderdiği mektupta, "Libya Temsilcisi Sunni'nin Abu Dabi'nin Trablus'a yönelik saldırılara destek verdiğine ilişkin olumsuz ve yanlış açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı" ifade etmiş, bunların "geçersiz ve yanlış suçlamalar" olduğunu öne sürmüştü.
- Libya: BAE'nin Hafter'e silah gönderdiğine dair kesin deliller var
Libya'nın BM Temsilcisi Sunni, 19 Mayıs'ta Güvenlik Konseyindeki konuşmasında, "Libya'nın elinde BAE'nin ülkeye silah gönderdiğine dair kesin deliller bulunmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.
Sunni, BMGK üyelerine Emirliklerin, "savaş suçlusu Hafter ve yandaşlarına" verilmek üzere gönderdiği askeri malzemelere dair fotoğrafları sunmuştu.
Sunni, daha sonraki açıklamasında ise BAE ve Hafter'in savaş suçlarına karışanların yargılanması için uluslararası mahkemeye sunmak üzere kapsamlı bir dosya hazırladıklarını belirtmişti.
BAE merkezli Fulcrum Holdingin, Hafter'e destek vermek için Ürdün'de kurduğu paravan bir şirket üzerinden en az 18 milyon dolar harcayarak satın aldığı 6 helikopter ve 2 botla, Libya açıklarında seyreden gemilere baskın düzenlemeyi hedeflediği 17 Mayıs'ta ortaya çıkmıştı.
BAE ise Libya'ya silah gönderdiğini yalanlamış, BM'nin silah ambargosuna bağlı olduğunu belirtmişti.
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