Libya'dan 'Lockerbie davası' tepkisi

Libya yerel basınında, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Lockerbie faciasının bombacısı olduğu iddia edilen Ebu Agila Muhammed Mesut'un başkent Trablus'taki evinde ortadan kaybolduğu yönündeki haberler çıkmasının ardından Konsey tarafından açıklama yapıldı.
Lockerbie davasının, ABD ile Libya arasında 14 Ağustos 2008'de yapılan anlaşma gereğince siyasi ve hukuki açıdan tamamen kapandığı belirtilen açıklamada, bazı yerel makamların bu dosyayı yeniden açmasının reddedildiği ve bunun Libya aleyhinde doğuracağı sonuçların kabul edilmeyeceği vurgulandı.
Açıklamada, "saçmalık" olarak nitelendirilen bu durum karşısında Temsilciler Meclisi, Başkanlık Konseyi ve başsavcı, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile dayanışmaya çağrılırken, emniyet güçlerinin de Mesut'un neden ortadan kaybolduğunu aydınlatması istendi.
LOCKERBİE FACİASI
Libyalı ajan Abdülbasit El Megrahi, 21 Aralık 1988'de, Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan Pan Amerikan Hava Yollarına ait uçağa bomba yerleştirmişti. Uçak, İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak etmiş, olayda 270 kişi hayatını kaybetmişti.
Lockerbie faciasında mahkum edilen tek kişi olan El Megrahi, 2009 yılında İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve üç ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Lockerbie faciasıyla bağlantılı tek hükümlü El Megrahi serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüş, 2012 yılında da hayatını kaybetmişti.
Eski Libya lideri Muammer Kaddafi, 2008 yılında Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etmiş, kurbanların ailelerine tazminat ödemişti. Kaddafi öte yandan saldırı emrini kendisinin vermediğini savunmuştu.
Fotoğraf: AA
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