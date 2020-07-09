Libya hükümeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "ateşkes istemedikleri" yönündeki açıklamalarına, "ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müzakere masasını terk etmesini" hatırlatarak tepki gösterdi.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Libya hükümetinin ateşkes anlaşmasını imzalamak istemediği" yönündeki ifadelerine cevap verildi.
Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle 13 Ocak'ta Moskova'da oluşturulan anlaşma metninin Libya hükümeti tarafından imzalandığı, buna karşılık Hafter'in masayı terk ederek Rusya'dan ayrıldığı hatırlatılan açıklamada, Libya hükümetinin sürekli barışçıl çözüm için çaba sarf ettiği vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Libya hükümetinin, Berlin Konferansı sonuçlarını memnuniyetle karşılayarak uygulamaya çalıştığını, Cenevre 5+5 Askeri Komite Toplantıları'na da olumlu katkılarda bulunduğunu, Hafter'in ise buralarda alınan kararları ihlal ettiğini Lavrov'a hatırlatırız. Libya hükümeti, kuruluşundan itibaren çözümün barış ve uzlaşıyla olacağına inandı ve bu doğrultuda birçok toplantıya katıldı."
Açıklamada, "Lavrov'a BM himayesinde Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı'na 10 gün kala Hafter'in Trablus'a saldırı düzenlediğini hatırlatmaya gerek yok diye düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hafter'in saldırılarıyla barış ve siyasi çözüm istemediğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Hafter Rusya başta olmak üzere tüm dünyanın tanıdığı ve meşru kabul ettiği hükümete darbe yapmak için fırsat kolluyor." denildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dün yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin ateşkes anlaşması imzalamak istemediğini, askeri çözümü tercih ettiğini söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!