AA

Libya Ahrar kanalına konuşan Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan, siyasi yönetimin emirleri doğrultusunda ateşkese karar verdiklerini, ancak Hafter'in anlaşmayı imzalamayı reddetmesiyle bütün seçeneklerin şu an masada olduğunu belirtti.

Mervan, Hafter'in bütün saldırılarına karşı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

HAFTER TRABLUS ETRAFINA TAKVİYE GÜÇ YIĞIYOR

UMH'ye bağlı askeri kaynaklar bugün, Trablus'un güneydoğusunda Hafter milislerinin merkez karargah olarak kullandıkları Terhune kentine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığını duyurmuştu.

Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, dün Moskova'da gerçekleştirilen görüşmeler sonunda UMH tarafından imzalanmıştı. Hafter ise anlaşmayı imzalamadan sabah saatlerinde Moskova'dan ayrılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya BAE'ye gittiği iddia edildi.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.