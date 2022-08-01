Libya'da akaryakıt tankerinde yangın çıktı: 7 ölü

Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan bir tankerde çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bozulan tankerden yakıt aktarımı yapıldığı sırada yangın çıktı.

Olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını aktaran kaynaklar, yangının etkisi nedeniyle henüz kimlik tespitinin yapılamadığını kaydetti.

Yangının nedenine dair ayrıntılı bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti'nden de henüz açıklama yapılmadı.

Fotoğraflar, İHA tarafından servis edilmiştir.