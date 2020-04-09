Libya'da UMH, Hafter milislerine ait askeri araç konvoyunu vurdu

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, UMH hava kuvvetlerinin, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 2 zırhlı aracın da bulunduğu konvoyu, başkent Trablus'un güneyinde Terhune ve Beni Velid kentlerini birbirine bağlayan yolda seyrederken vurduğu belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

UMH dün de Mısır'dan Hafter'e bağlı milislere askeri ikmal malzemesi taşıyan bir geminin Tobruk Limanı'na ulaştığını açıklamıştı.