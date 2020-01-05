05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Libya'da yerel bir televizyon programına konuşan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, başkente saldıran ülkenin doğusundaki milis lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Bingazi'de gerçekleştirdiği oturumda Türkiye ile tüm ilişkilerini kestiği yönündeki kararına ilişkin, "Bingazi'de cumartesi günü toplanan meclis oturumunda alınan kararlar darbeci güçler tarafından uygulanan baskıya boyun eğmek anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; Mişri, "Tobruk Temsilciler Meclisinin Trablus'a saldıran güçleri destekleyen kararlarının tümünün yazıldığı mürekkep kadar değeri yoktur. Tobruk'taki bazı parlamento temsilcilerinin Bingazi'de aldığı karar parlamentonun düzenlenmiş çalışma tüzüğüne aykırı olduğu için meclisin iradesini temsil etmemektedir." diye konuştu.
Öte yandan Hukuk Araştırmacısı Mahmud İsmail, açıklamasında, meclisin toplanma şeklinin öncelikle hukuki olmadığını, toplanan milletvekili sayısının 38'i geçmediğini ayrıca toplantı merkezinin Tobruk'ta olması gerektiğini ancak oturumun Bingazi'de yapıldığını söyledi.
Kararı alan grubun kendilerinden başkasını temsil etmediklerini, halkın vicdanını temsil etmekten uzak olduklarını dile getiren İsmail, söz konusu kişilerin Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan bağlılıklarının bilindiğine dikkati çekti.
İsmail, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin bölünmüş olduğunu, 6 aydır toplanamamış bir meclisin başkanı Akile Salih'in ise yurt dışında olduğunu vurguladı.
Libya'nın doğusunda 162 milletvekilinin katılmayarak çoğunun Trablus'a döndüğü meclisin sadece 38 milletvekili tarafından cumartesi günü düzenlenen oturumunda, savaş suçlusu Halife Hafter'e başkente saldırısı için 20 milyar dinarlık mali destek verme kararı alınmıştı.
Söz konusu oturumda Türkiye ile tüm ilişkilerin kesilmesinin yanı sıra Türkiye Libya arasında imzalanan anlaşmayı destekleyen 34 milletvekilinin üyeliklerinin iptaline karar verildiği açıklanmıştı.
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