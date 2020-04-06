AA

UMH birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu tarafından yapılan ve UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin, Facebook sayfasında yer alan açıklamada, hükümet güçlerinin, askeri uçağı başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kenti yakınlarına indikten hemen sonra vurduğu belirtildi.

Husi milislere mühimmat taşıyan askeri uçağın vurulmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecii, daha önce yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerinde Hafter milisleri karşısında ilerleme kaydettiğini ifade etmişti.