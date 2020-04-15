Libya'da petrol limanlarının kapatılmasının ülkeye zararı 4 milyar dolara ulaştı

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı grupların, petrol limanları ve kuyularını kapatmasıyla başlayan petrol üretim kesintisinin ülke ekonomisine verdiği zarar 4 milyar dolara ulaştı.
Libya'daki petrol ve doğal gazın çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki petrol limanları ile kuyularının 17 Ocak'ta zorla kapatılmasının ardından ortaya çıkan bilançoya ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, Hafter yanlısı grupların söz konusu tutumunun ülke gelirlerinde 4 milyar dolar kayba neden olduğu belirtildi.
Ham petrol satışı gelirlerindeki kayba karşılık gelen bu rakamla, ülkedeki sağlık sektöründe yatırımlar yapılabileceği, yolların yeniden inşa edilebileceği ve eğitim sektörünün kalkındırılabileceği vurgulandı.
- Libya halkı için tazmin edilemeyecek büyük zarar
Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah da yaptığı yazılı açıklamada, petrol limanları ve kuyularının kapatılmasının Libya halkı için tazmin edilemeyecek büyük zararlara yol açtığını ifade etti.
Petrol limanları ve kuyularının kapatılmasından sorumlu olan kişi ve taraflara seslenen Sanallah, "Libyalıların geleceğini etkileyen bu sorumsuz davranışı ve mevcut durumun devam etmesi halinde ortaya çıkacak zararları etraflıca düşünmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Sanallah ayrıca Ulusal Petrol Kurumunun yeniden üretime başlaması halinde ülke ekonomisinde yaşanan çöküşün durabileceğini ve Libya'nın içinde bulunduğu bu zor süreci atlatabileceğini belirtti.
Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesinden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.
Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şarara ve El-Fil petrol kuyularında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.
Trablus'un ticari limanının 18 Şubat'ta Hafter'e bağlı milislerce aynı gün içinde iki ayrı füzeli saldırıya hedef olmasının ardından, Libya Ulusal Petrol Kurumu başkentin ihtiyaçlarını karşıladığı akaryakıt ve doğal gaz tankerlerini buradan çıkarmak zorunda kalmıştı.
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