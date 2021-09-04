Libya'da halk, limanlarda petrol ihracatını durduracak

AA

Petrol Hilali bölgesi halkını temsil eden bir grubun yaptığı açıklama, Libya merkezli "February" televizyonun Twitter hesabında görüntülü olarak yayımlandı.

Grup açıklamasında, Brega, Ras Lanuf, Zuveytine ve Sidra'daki petrol şirketlerinin limanlardaki petrol ihracatını durduracağını açıkladı.

Açıklamada, Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah'ın görevden alınması için işlemler başlatılıncaya ve Petrol Hilali Bölgesi halkından seçilen yeni bir yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar petrol ihracatına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı daha önce, Sanallah hakkında, işlediği bir takım ihlaller nedeniyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.