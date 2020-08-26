Libya'da Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti

AA

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 553 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 210'a yükseldiğine işaret edilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 11 bin 834 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 40 hastanın daha tedavisinin tamamlandığı, böylece iyileşenlerin sayısının 1152'ye ulaştığı aktarıldı.

,Yassine Aydi