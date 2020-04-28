Libya'da Hafter milislerine mühimmat taşıyan iki araca hava harekatı

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
UMH birliklerinin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, hava kuvvetlerinin Hafter milislerine mühimmat taşıyan iki aracı hedef aldığını duyurdu.
Söz konusu araçların başkentin Nesme bölgesindeki Hafter milislerine mühimmat taşıdıklarını belirten Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu kapsamında daha önceden ülkenin batısındaki bölgelerde "tüm askeri, yarı askeri, yakıt ve kargo taşımacılığının" ön izne tabi olduğunun duyurulduğunu belirtti.
UMH, 25 Nisan'da da Beni Velid bölgesinden Terhune kentindeki Hafter'e bağlı milislere yakıt taşıyan üç tankere yönelik hava harekatı düzenlediklerini bildirmişti.
- Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti
Hafter, dün akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" ve kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü. Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.
- Saldırılarını sürdürüyor
Halife Hafter'e bağlı milislerin ramazanın ilk gününde başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.
BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara, 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu. UMH öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyursa da dakikalar içinde Trablus'a roketlerle saldırmıştı.
Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti.
UMH askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı. Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.
Hafter milisleri, cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı yapmış, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra hastaneler de hedef olmuştu.
UMH güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.
Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini, hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu. Hükümet güçleri, bunları engellemek için operasyon başlattıklarını duyurmuş ve başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar yaşanmıştı.
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