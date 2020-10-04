AA

Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin, Büyükelçiliğin girişimleri neticesinde, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının koordinasyonuyla kurtarıldığını söyledi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gürmeriçliler, ülkede lokantacılık alanında çalışan 2 işçinin, yaşam koşullarının yeterince sağlıklı olmadığı bir bölgede tutulduklarını belirterek, sağlık kontrolünden geçirildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

İşçilerin aileleriyle görüştürüldüklerini dile getiren Gürmeriçliler, 2 vatandaşın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde yurda gönderileceklerini kaydetti.