Libya'da Hafter'in kontrolündeki bölgede koronavirüse karşı yeterli tedbir alınmıyor

AA

Libyalı uzman Salah el-Bekkuş, ülkenin doğusunda karantina merkezi, gerekli bilgi ile teçhizatın bulunmadığını ve Sağlık Bakanının vaka görülmediği açıklamasına itimat edilmediğini söyledi.

Bekkuş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ülkenin gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki doğu kısmında karantina için ayrılmış yerler bulunmadığını belirtti.

Bekkuş, Sağlık Bakanı Saad Akkub’un ülkenin doğusunda koronavirüs vakasının bulunmadığını bildirdiğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Libya’nın doğusunda koronavirüs konusunda gerekli bilgi, teçhizat ve donanımın bulunmadığına işaret eden Bekkuş, başkent Trablus’tan Hafter’in kontrolündeki diğer bölgelere eğitim ve bilgilendirme için ekip gönderildiğini aktardı.

- Başkent sakinleri de endişeli

Bekkuş, Trablus sakinlerinin koronavirüs konusunda endişeli olduklarını, iç savaş nedeniyle sağlık hizmetlerinin zayıflamış olmasının insanları tedirgin ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Bekkuş, Hafter ve ona bağlı sözde hükümetin başbakanı Abdullah es-Sini arasında koronavirüsle mücadele konusunda anlaşmazlık yaşandığını belirtti.

Bekkuş, Hafter’in Bingazi’de koronavirüs ile mücadele için bir sahra hastanesi kurulmasını kararlaştırdığını, ancak organizasyonu, Başbakan Sini’yi ''atlayarak'' sözde hükümetin Sağlık Bakanı Saad Akkub ve İçişleri Bakanı İbrahim Boşnaf ile yaptığını kaydetti.

- Hafter koronavirüs ateşkesini de ihlal ediyor

Koronavirüs nedeniyle geçen salı günü Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve Cezayir’in Libya'da insani ateşkes önerisinde bulunduğunu hatırlatan Bekkuş, “Hafter milisleri koronavirüs ateşkesini dahi üzerinden bir gün geçtikten sonra ihlal etti.” dedi.

BM nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Hafter tarafının sözcüleri “uluslararası arena tarafından yapılan önerileri memnuniyetle karşıladıklarını” sözlü olarak açıklamışlardı. Ancak bir gün sonra Hafter milisleri Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine roketlerle saldırarak 3’ü çocuk, 1'i kadın 4 kişiyi öldürmüştü.

Hafter’in saldırılarına geçen perşembe gecesi karşılık veren UMH askeri birlikleri, 25 milisi öldürdüklerini açıklamıştı. Görüntülü bir mesaj yayınlayan UMH askeri birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, ateşkesi “sahte” olarak nitelendirmişti.