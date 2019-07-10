Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk gemici İstanbul'a döndü

Libya'da General Halife Hafter'a bağlı güçlerce alıkonulan ve Ankara'nın sert tepkisi sonrası serbest bırakılan 6 Türk vatandaşı, bir hafta sonra İstanbul'a döndü.

29 Haziran'da, Libya'nın doğusunda Hafter'in kontrolünde olan limanda alıkonulan Türk gemiciler Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Eren Çakır, Necmettin Demirhan ve Birol Kutlu, başkent Trablus'a götürüldü.

Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen, Türkiye'nin de desteklediği hükümet Trablus'ta. Bu hükümete bağlı ordu, Trablus ve çevresini kontrol ediyor.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından karşılanan Türk gemiciler, buradan İstanbul'a doğru yola çıktı. Gece saatlerinde İstanbul'a ulaşan gemicileri, aileleri karşıladı.

"Karakola gidince alıkonulduğumuzu öğrendik"

Mehmet Yılmaz Odabaşı, "Libya'ya çalışmak amacıyla gitmiştik. Oraya gittiğimizin 5. günü Hafter'in askerleri denetim yapacaklarını söyleyerek limana geldi. Bizleri karakola davet ettiler. Bizler de herhangi bir şeye sebebiyet vermemek için karakola gittik. Karakola gidince alıkonulduğumuzu öğrendik. Gece yarısına kadar karakolda tutulduk. Dışarıda kalan arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Tutulduğumuz kampta sürekli telefonlarımız kontrol ediliyordu. Psikolojik baskı altındaydık." dedi.

Eyüp Eryılmaz da, "6 kişiydik. Bizi tanışacağız diye götürdüler. Bizi esir almışlar. Farkında değiliz. Gece yarısına kadar karakolda tuttular, sonra başka bir kampa götürdüler. Ağır silahlı adamlar bizi tarayacakmış gibi sıraya dizdiler" diye konuştu.

Hafter'in sözcüsünden Türkiye açıklaması

General Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne "desteğinden ötürü" Türk hedeflerinin "düşman hedefler" olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türk gemilerinin vurulacağını duyurdu.

Mismari'nin açıklamasından bir gün sonra 6 Türk vatandaşı, asker üniforması giymiş kişilerce gözaltına alındı.

Türk vatandaşları, Ankara'dan gelen sert açıklamalar sonrası, Pazartesi günü serbest bırakıldı.

6 gemici, serbest bırakıldıklarında kendi istekleriyle çalıştıkları gemiye döndü. Çalıştıkları gemi yaklaşık 25 gün önce Libyalılara satılan bu kişileri, Libyalı patronları alarak gemiye ulaştırdı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği

Alıkonulmalarından yaklaşık bir hafta sonra da Türk yetkililerin girişimiyle önce Trablus'a, oradan da Türkiye'ye götürüldüler.

Erdoğan, Cuma günü Trablus'taki hükümetin lideri Fayiz Mustafa Sarraj ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

Bir sonraki gün de, General Hafter'le iletişim halinde olan Rusya'nın lideri Vladimir Putin'i arayarak, Hafter'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını ve Libya'daki gerilimi görüşmüştü.

Libya'da Birleşmiş Milletler destekli hükümete karşı savaşan ve ülkenin büyük bir kısmını kontrol eden General Halife Hafter, hükümet güçlerine destek veren Türkiye'nin "İslamcı silahlı gruplara destek verdiğini" iddia ediyor.

Hafter en büyük desteği Mısır'ın darbeyle iktidara gelen başkanı Abdülfettah Sisi'den, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden alıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumun tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğini 20 Haziran'da da dile getirmiş ve "yapılan askeri iş birliği anlaşması" kapsamında hükümete "silah temin edildiğini" söylemişti.

Erdoğan, gazetecilere açıklamasında Türkiye'nin desteğinin Trablus hükümetinin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenen Hafter'e karşı mücadelesinde sahada "denge oluşturduğunu" ifade etmişti.