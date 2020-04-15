Libya'da Hafter'den geri alınan Surman'daki cezaevi firarı soruşturulacak

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Surman kentinin Hafter'den kurtarılması esnasında bir hapishanede çıkan isyan sonucu 9'u kadın 393 mahkumun kaçtığı aktarıldı.
Polise acilen kapsamlı bir soruşturma başlatması, olayın sorumlularını tespit ederek haklarında yasal işlem uygulaması talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, kaçan tutukluların en yakın hapishaneye teslim olmamaları halinde kovuşturmaya tabi tutulacakları ifade edildi.
Açıklamada Bakanlığın tüm güvenlik birimlerine kaçan tutukluların yakalanması için gerekli tedbirleri alma talimatı verdiği belirtilerek, Surman'daki hapishanelerde hiç kimsenin yasa dışı tutulmadığı vurgulandı.
Libya'daki BM misyonu daha önce yaptığı açıklamada, Surman Hapishanesi'ne baskın düzenlenerek, 401 mahkumun inceleme yapılmadan serbest bırakılmasıyla ilgili raporların endişe verici olduğunu belirtmişti.
- UMH'nin ülkenin batısındaki ilerleyişi
UMH güçleri, dün ülkenin batı bölgelerindeki operasyonlarda yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı.
Başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadarki bölgede Sabrata ve Surman başta olmak üzere 7 belde ve bir şehri, Hafter milislerinden geri alan UMH, ülkenin batısındaki sahil şeridi boyunca kontrolü sağlamıştı.
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