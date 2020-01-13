Libya'da ateşkes yürürlüğe girdi

13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Libya'da, Rusya ve Türkiye'nin çağrısı sonrası Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Ulusal Ordu arasında varılan ateşkes TSİ 01:00'de yürürlüğe girdi. General Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, ülkenin batısında süren askeri operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) taraflara, ateşkes koşullarına uyma ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.
General Halife Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana başkent Tripoli'yi ele geçirmeye çalışıyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü İstanbul'da, Libya'da savaşan taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.
Libya'da Türkiye BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni ve Başbakan Fayez al Sarraj'ı, Rusya ise ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'i ve ona bağlı Libya Ulusal Ordusu'nu destekliyor.
https://www.youtube.com/watch?v=jTRqi2w57HM&at_custom3=BBC+Turkce&at_medium=custom7&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=7F1074FA-349A-11EA-AA47-A74C3A982C1E&at_campaign=64
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ve Suriye'nin İdlib vilayetindeki ateşkes anlaşmasının Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleri olduğunu söyledi.
https://twitter.com/ikalin1/status/1216257497771716608
Cumartesi günü Moskova'da Vladimir Putin'le görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Berlin'de Libya için barış konferansı düzenleneceğini açıkladı.
Angela Merkel, Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya ve Türkiye'nin ortak çabalarının başarılı olmasını temenni ediyoruz. Berlin'deki barış görüşmeleri için yakında davetiyeleri yollayacağız" dedi.
Merkel barış görüşmelerine BM'nin öncülük edebileceğini söylerken, Putin Libya'da çözüme katkıda bulunacak tüm ülkelerin konferansa katılması gerektiğini söyledi.
Libya'nın başkent Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, doğusundaki şehirler Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar, büyük oranda çöl olan güney kesimleri ise yerel aşiretler tarafından kontrol ediliyor.
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