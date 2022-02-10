Libya'da anayasal düzenlemede anlaşma

AA

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, iki komisyonun Tobruk'taki Meclis Divanı'nda bir araya geldiğini ve anayasal düzenlemeye ilişkin anlaşmaya varıldığını ifade etti. Buleyhık, komisyonların anlaştığı düzenlemeler hakkında bilgi vermedi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede mevcut hükümetin görevine devam edeceğini ve yeni bir geçiş dönemine izin vermeyeceğini söylemişti.

AA'nın haberine göre; Başbakan Dibeybe, Libya'daki ulusal televizyon kanalında halka hitaben yaptığı konuşmada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in yeni bir hükümet kurulması yönündeki çalışmalarına değinerek, "İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim ve diğer adayların da çekilmesi durumunda başbakanlık yarışından çekileceğim." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.