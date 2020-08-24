Libya'da ağırlaşan yaşam şartları protesto edildi

Trablus'ta yüzlerce gösterici, elektrik ve su kesintileri, kötü ekonomik koşullar ve devlet kurumlarındaki yolsuzluğa tepki göstermek için Şehitler Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler arasındaki bazı grupların, çevredeki araçlara zarar vermesi sonucu güvenlik güçleri göstericileri dağıtırken, ateş açılması sonucu bazı göstericiler yaralandı.
Libya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin meşru talepler ve barışçıl protesto için bir araya geldiğini ancak bazı grupların bunu suistimal ettiğini ifade etti.
Haşimi, şunları söyledi:
"Halk, meşru talepleri için barışçıl protestolar düzenledi ancak ilerleyen saatlerde bazı şiddet yanlısı gruplar sivil ve polis araçlarına ve kamu binalarına saldırarak zarar verici eylemlerde bulundu. Bunun üzerine polis bu grupları dağıtmak için müdahale etti."
Haşimi, gösterilerde ateş açılması sonucu bazı kişilerin yaralandığını, yaralı sayısı ve kimliklerine dair henüz net bilgilerin ulaşmadığını kaydetti.
Libya'nın üçüncü büyük kenti Misrata'da da belediye binası önünde toplanan kalabalık hayat şartlarına tepki gösteren dövizler taşıdı, gruptakiler gösteriden sonra dağıldı.
Başkenti Trablus başta olmak üzere Libya'nın tüm şehirlerinde halk, günlük 20 saate varan elektrik kesintileri, uzun yakıt kuyrukları ve yaşanan iç göçle artan hayat pahalılığı gibi günlük hayatı olumsuz etkileyen sorunlarla boğuşuyor.
Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, nisan 2019'da milislerine Trablus'a saldırı emri vermiş, 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.
Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetinin gelirlerini kesmek için Hafter yanlısı grupların Libya'nın doğusundaki petrol tesislerini 18 Ocak'tan bu yana kapalı tutması sonucu ülke ekonomisi 8 milyar dolardan fazla zarara uğradı.
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