Libya'da 5 seçim bürosuna silahlı soygun düzenlendi

AA

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Operasyon Odası Başkanı Said el-Kasabi, seçim kartlarının seçmenlere teslim süresinin dün sona ermesinden sonra bugün yazılı açıklama yaptı.

Kasabi, açıklamasında, sivil kıyafetli silahlı grupların Trablus'un farklı yerlerindeki 5 seçim bürosuna baskın düzenlediğini kaydetti.

Başkan Kasabi, silahlı kişilerin seçim bürolarındaki toplam 2 bin 381 seçmen kartına el koyduklarını ve itlaf ettiğini, 1 çalışanı da kaçırdığını dile getirdi.

BM'DEN LİBYA ÇIKIŞI

BM Libya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kubis, Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Imad es-Sayıh ile bir araya geldi.

Görüşmede, seçim sürecine yönelik zorluklar, yargı makamları ve başkanlık seçimlerine aday isimlere yönelik muhtemel tehditler ele alındı.

Libyalıları demokratik hakları olan seçimlerden yoksun bırakacak her türlü girişimin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Kubis, "Ayrıca Libya'da siyasi sürece ve seçimlere engel çıkaranlar hakkında da ülkenin yasaları ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda işlem başlatılmalıdır." dedi.

BM ve uluslararası ortaklarının, Libya'da şeffaf ve sağlıklı bir seçim sürecinin yürütülmesi için Yüksek Seçim Komisyonuna güçlü desteklerini teyit eden Kubis, Libya'nın güven ve istikrarını tehdit eden birey ve oluşumlara karşı yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Libya, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçim sürecine yönelik son günlerde birtakım güvenlik sorunlarına sahne oluyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerinden bir grubun, 25 Kasım'da Seyfulislam Kaddafi'nin adaylığının reddedilmesine karşı avukatı tarafından sunulacak temyiz başvurusunu engellemek için Sebhe Mahkemesine baskın düzenlediği belirtilmişti.

TARTIŞMALI SEÇİMLER

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyi'ne başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.