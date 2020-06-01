Libya Başbakanı Serrac, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü

Libya hükümeti tarafından yayımlanan açıklamada, Serrac ve Le Drian, yaptıkları telefon görüşmesinde, Libya'nın başkenti Trablus'a yönelik saldırıların acilen durdurulması için çalışılması gerektiğini belirtti.

Görüşmede, 2020 başında düzenlenen Berlin Konferansı'nda alınan kararlar da gündeme geldi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından dün başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmişti.