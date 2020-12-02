Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: "Sadece Türkiye'yi yanımızda bulduk"

Roma'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na video bağlantısıyla katılan Muaytik, ülkesindeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Libya'nın daha önce DEAŞ saldırısına maruz kaldığında pek çok yerden destek aldığını ancak, Nisan 2019'da darbeci general Halife Hafter ve milislerinin Trablus'a saldırısı sırasında bu durumun farklı geliştiğini ifade eden Muaytik, "Biz partnerlerimizi Libya'nın yasal hükümetini desteklemeye çağırdık. Türkiye olumlu yaklaştı. Sadece Türkiye'yi uluslararası alanda yanımızda ve yasal hükümeti desteklerken bulduk. Biz zor zamanımızda yanımızda duranlara müteşekkiriz." dedi.
Başbakan Yardımcısı Muaytik, Türkiye ile Libya arasında askeri ve güvenlik alanlarından başlamak üzere ekonomiye dek ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.
Muaytik, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın 24 Aralık 2021'i seçim tarihi olarak koymasının ise "ayrı bir başarı hikayesi olduğunu" ifade etti.
Muaytik, ayrıca yarın da başkanlık konseyi ve devlet başkanının nasıl seçileceğine dair mekanizmaların belirleneceği bilgisini verdi.
Başbakan Yardımcısı, eylül ayında darbeci general Hafter tarafıyla görüşmesinin daha çok Libya ekonomisini ilgilendirdiğini ve petrol ihracatı üzerindeki blokajın kaldırılıp bunun gelirlere yansıtılması ve Libya ekonomisinin canlanmasının gerekliliğiyle ilgili olduğunu kaydetti.
Kendi siyasi kariyerini nasıl gördüğü sorusu da yöneltilen Muaytik, "Ben Libya toplumunun üyesiyim. Libyalılar beni lider olarak da seçebilir, muhalefete de getirebilir. Benim için hepsi uygun." yanıtını verdi.
Muaytik'ten ayrı olarak forumun bir başka paneline katılan UNSMIL Özel Temsilcisi Stephanie Williams da "Yapılacak çok iş var ve Libyalıları desteklemek ve bu ateşkes anlaşmasına saygı duyulmasını istemek gerçekten uluslararası toplumun görevidir." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!