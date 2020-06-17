Libya Adalet Bakanlığı, toplu mezarlar için UCM'yi göreve çağırdı

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, 5 Haziran’da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune kenti ve çevresinde ortaya çıkarılan toplu mezarlara ilişkin başkent Trablus’ta basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda, Libya Adalet Bakanlığının insan haklarından sorumlu müsteşarı Nasr Gita, Libya Kızılayı yetkilisi Faysal Muhammed Celval ve askeri yetkililer açıklama yaptı.
Açıklamada, Terhune'nin milislerinden temizlenmesinin ardından ortaya çıkan toplu mezarlarda acı verici görüntülere şahit olunduğu, kurbanların canlı canlı toplu mezarlara gömülerek öldürüldükleri belirtildi.
Nasr Gita, Terhune'deki insan hakları ihlalleri ve bulunan toplu mezarlar konusunda UCM'nin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
"Libya ulusal mahkemelerinin konuyu takip etmeye muktedir olduğunu" ifade eden Gita, ancak insan hakları ihlallerine yönelik böyle bir konunun Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde UCM'ye de taşınması gerektiğinin altını çizdi.
Gita, "Libya mahkemelerinin tam kapsamlı soruşturma yürütmesini kısıtlayan bazı şartlar mevcuttur. Bunlardan biri de BM Güvenlik Konseyi'nin 1970-2011 sayılı kararınca UCM'nin Libya krizine bakmakla sorumlu olmasıdır. Bu nedenle ulusal mahkemelerimizin bunun takibini yapabilecek gücü olduğuna inancımız tam olsa da BMGK'nin kararı gereği işlenen tüm insan hakları ihlallerinde UCM'nin devreye girmesi elzemdir." diye konuştu.
Libya Kızılayı yetkilisi Faysal Muhammed Celval da Terhune şehrindeki hastanede 106 ceset bulunduğunu, 14 cesedin kimlik tespiti tamamlanarak yakınlarına teslim edildiğini, geri kalan cesetlerin çoğunun Misrata, Trablus ve Ebu Selim bölgelerindeki hastanelere nakledildiğini belirtti. Celval, ölü bedenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğuna dikkati çekti.
Libya Kızılayına gelen ihbarlar sonucunda geniş bir alana yayılan çok sayıda toplu mezar bulduklarını dile getiren Celval, "bölgedeki durum insan hayatının hiçe sayıldığına işaret ediyor" diye konuştu.
Celval ayrıca, toplanması ve taşınması sırasında cesetlerde uluslararası kanunlara ve insan haklarına aykırı işkence uygulamaları gözlediklerini söyledi.
Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuştu.
Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.
Libya hükümeti, "sivil bölgelere patlayıcı, mayınların tuzaklanması, yargısız infazlar, cesetlere tahrif, işkence" gibi suçların araştırılması için uluslararası toplumu ülkeye davet etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!