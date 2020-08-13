Liberya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Howard-Taylor tedavi için Gana'ya gitti

AA

Howard-Taylor'un basın sözcüsü Solomon Ware, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı yardımcısının 4 gündür Liberya'nın başkenti Monrovia'daki bir özel hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Ware, "Solunum güçlüğü çeken Taylor, doktorların da tavsiyesi üzerine tedavi için Gana'ya gitti." dedi.

56 yaşındaki Jewel Howard-Taylor'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığına dair basında çıkan iddiaları reddeden Solomon Ware, konu ile ilgili daha fazla açıklama yapmadı.

Küçük bir Batı Afrika ülkesi olan Liberya'da 1477 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 33 kişi de hayatını kaybetti.