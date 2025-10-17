Liam Payne, ölümünün birinci yılında anıldı
Eski 'One Direction' üyesi Liam Payne, geçtiğimiz yıl Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Payne, ölümünün birinci yılında hayranları tarafından hayatını kaybettiği otel önünde düzenlenen bir törenle anıldı
Eski 'One Direction' üyesi, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Liam Payne, 16 Ekim 2024'te Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Payne, vefatının birinci yılında anıldı.
Hayranları, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Liam Payne'in hayatını kaybettiği otel önünde anma etkinliği düzenledi.
Otelin önünde toplanan kalabalık, Liam Payne anısına mum yaktı ve anı köşesi oluşturdu.