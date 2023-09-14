Liam Payne ile Kate Cassidy'nin romantik tatiline hastalık engeli

"DURUMU KÖTÜ AMA HASTANEDE EMİN ELLERDE"



Payne'in bir arkadaşı da şarkıcının kötü durumda olduğunu ama yine de hastanede emin ellerde bulunduğunu belirtti. Söz konusu kaynak, "Doktorlar bu hastalığın altında yatan nedeni bulacaklar. Liam da en az bir hafta daha hastanede kalacak" açıklamasını yaptı.



Payne'in arkadaşı, doktorların şarkıcıyı sıkı takibe aldığını belirtip, "Mümkün olan her testi ve tetkiki yapacaklar. Doktorlar bu dayanılmaz böbrek ağrısının altında yatan ve giderek kötüleşen bir olasılık üzerinde duruyorlar" dedi.