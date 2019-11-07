"BU NEREDEYSE BENİ BİRKAÇ KEZ ÖLDÜRDÜ"

Yaşadığı için kendini şanslı hisseden Liam Payne, "Hala burada olduğum için çok şanslıyım. 'Bu yalnızlık ne zaman bitecek?' diye soruyordum. Her gün yeni birileriyle tanışıyordum ama kendimi yalnız hissediyordum. Yalnızlık hissi karanlık düşüncelere sahip olmama yol açtı. Bu neredeyse beni birkaç kez öldürdü. Bu durumda kontrol ettiğiniz tek şey var; o da sizsiniz" şeklinde konuştu.