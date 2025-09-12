Liam Hemsworth ve Gabriella Brooks evleniyor

Avustralyalı ünlü oyuncu Liam Hemsworth ile model ve oyuncu Gabriella Brooks, dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Gabriella Brooks, son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla nişanlandıklarını doğrularken, parmağındaki yüzüğü de takipçilerine gösterdi.

Çiftin nişan haberleri, geçtiğimiz ay Gabriella Brooks’un İbiza’da parmağında yüzükle görüntülenmesiyle gündeme gelmiş ancak o dönemde taraflardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Liam Hemsworth iler Gabriella Brooks, ilk kez Aralık 2019’da oyuncunun ailesiyle birlikte katıldıkları bir brunch sırasında görüntülenmişti. İlişkilerini ise Haziran 2021’de, Hemsworth’un Instagram hesabından paylaştığı ortak fotoğrafla resmileştirmişlerdi.

Bu evlilik, Liam Hemsworth için ikinci olacak. Ünlü oyuncu, Aralık 2018’de Miley Cyrus ile evlenmiş, çift yaklaşık bir yıl süren evliliklerini Şubat 2020’de sonlandırmıştı.

Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock