LGS’nin birinci oturumu başladı - NEVŞEHİR

AA

Nevşehir’de sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı. Nevşehir’de 103 okulda 5 bin 890 öğrenci sınava girdi. Veliler çocuklarının sınava gireceği okul önlerine gelerek onları uğurladı, dua etti.