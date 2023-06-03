Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü düzenlenecek. LGS sınavı, 15 bin 532 okulda ve 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. İki oturumda uygulanacak olan sınavda 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak. Sınav öncesinde, "2023 LGS'ye kaç kişi katılacak, toplam kaç öğrenci girecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. MEB tarafından konuyla ilgili bilgilendirme yapılırken LGS'ye girecek öğrenci sayısı ile ilgili de açıklama yapıldı.