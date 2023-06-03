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LGS'ye kaç kişi girecek? 2023 MEB LGS sınavına kaç kişi katılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturum halinde uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde sınava katılım gösterecek olan öğrenci sayısı açıklandı. Peki, 2023 LGS sınavına kaç kişi katılacak, kaç öğrenci girecek? İşte detaylar

Giriş: 03.06.2023 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü düzenlenecek. LGS sınavı, 15 bin 532 okulda ve 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. İki oturumda uygulanacak olan sınavda 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak. Sınav öncesinde, "2023 LGS'ye kaç kişi katılacak, toplam kaç öğrenci girecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. MEB tarafından konuyla ilgili bilgilendirme yapılırken LGS'ye girecek öğrenci sayısı ile ilgili de açıklama yapıldı.

  • LGS'YE KAÇ ÖĞRENCİ GİRECEK?

    LGS merkezi sınavı, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. İki oturumda toplam 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak.

    Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak gerçekleştirildi.

  • CEVAP ANAHTARI, SINAV SONRASINDA YAYIMLANACAK

    Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından yarın öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

    Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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