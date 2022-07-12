LGS TERCİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!

Bakanlık tarafından açıklanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tercihler 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek ve sonuçları 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek.

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