LGS sonucu sorgulama: 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapan lise adayları, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. LGS sonuçları "meb.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte MEB ile LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 1
LGS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Temmuz tarihine kadar tercihleri yapan adaylar LGS sonuçları için gözünü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 LGS tercih sonucu sorgulama ekranı...
- 2
LGS TERCİHLERİ SONA ERDİ
LGS tercih süreci, 3-19 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı.
- 3
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapılabilecek.
-
- 4
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
- 5