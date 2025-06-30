LGS tercih takvimi 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri ne zaman yapılacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılında düzenlenen merkezi sınavın ardından gözler tercih sürecine çevrildi. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınav sonrası, binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velisi heyecanla Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tercih takvimini bekliyor. Peki, 2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar…
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LGS maratonu geride kaldı, şimdi sırada en az sınav kadar kritik olan tercih süreci var. Sınav heyecanını geride bırakan yüzbinlerce 8. sınıf öğrencisi ve ailesi, "LGS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tercih tarihleri, öğrencilerin liseye yerleşme sürecinde belirleyici olacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Lise MEB 2025 LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte güncel bilgiler...
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LGS OTURUMLARI SONA ERDİ!
Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.
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LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.
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MEB TAKVİMİ İLE LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
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LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.
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LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
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