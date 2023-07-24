LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB 2023 lise tercih sonuçları sorgulama ekranı
LGS tercih sonuçları açıklandı! Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyordu. Beklenen tarih geldi ve LGS tercih sonuçları MEB sonuç sayfası üzerinden açıklandı. İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
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LGS tercih sonuçları açıklandı! 2023 LGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte lise adayı öğrencilerin gözü LGS tercih sonuçlarına çevrilmişti. MEB tarafından daha önce ilan edilidiği gibi lise tarcih sonuçları bugün açıklandı. İşte MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
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LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapıldı.
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Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz Pazartesi yani bugün MEB sonuç sayfası üzerinden açıklandı.
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