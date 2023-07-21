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        Haberler Gündem Eğitim LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2023 MEB LGS tercih sonuç sorgulama ekranı!

        LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS tercih sonucu sorgulama ekranı

        Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihlerinin gün itibariyle sona ermesi dolayısıyla öğrenciler tercih sonuçlarına dair araştırmalara başlamış durumda. Konuyla ilgili olarak en çok; LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 20:20
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        • 1

          Türkiye'nin dört bir yanında 4 Haziran tarihinden düzenlenen LGS ile ilgili resmi açıklama gelmiş ve sonuçlar adaylarla paylaşılmıştı. Yapılan açıklamanın ardından tercih sürecine başlayan öğrenciler; şimdi tercih sonuçlarının ne zaman ve hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. İşte, detaylar...

        • 2

          LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

          Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapılabilecek.

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          LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ

          Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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