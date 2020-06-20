LGS tedbirleri - KİLİS

Kilis'te aileleriyle eğitim gördükleri ortaokullara gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk önce okul bahçesine alındı.Daha sonra güvenlik kontrolünde sınava girecekleri dersliklere alınan öğrenciler, dezenfekte edildi ve maskeleri değiştirildi.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasıyla beraber sınava başlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte görevli araçların dışında kentteki araç trafiği de durdu.

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