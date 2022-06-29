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LGS taban ve tavan puanları 2022: LGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilim ve kontenjan listesi belli oldu mu? Yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

LGS taban puanları açıklandı mı? MEB lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilim ve kontenjan listesi

MEB tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce 8. sınıf öğrencisi LGS sonuçlarının açıklanacağı güne odaklandı. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler ise merak edilen diğer konular arasında yer alıyor. İşte MEB lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilim ve kontenjan listesi...

29.06.2022 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS sınav sonuçlarının açıklanması için geri sayım devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında tercih ve yerleştirme işlemleri başlayacak. 8. sınıf öğrencileri LGS yüzdelik dilim ve kontenjan listesi hakkında araştırma yapıyor. Peki, "2022 LGS taban puanları belli oldu mu?" İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları hakkında merak edilen tüm bilgiler...

  • 2022 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    MEB lise taban puanları henüz açıklanmadı. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından LGS sonuçları açıklanmasıyla 2022 LGS taban ve tavan puanları da netlik kazanacak. 

    2021 LGS TABAN - TAVAN PUAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

    Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

     

  • Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

  • YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

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