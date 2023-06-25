LGS sınav sonuçlarının açıklanması için geri sayım sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında tercih ve yerleştirme işlemleri araştırılırken gündeme gelen konulardan biri de okulların taban ve tavan puanları oldu. 8. sınıf öğrencileri LGS yüzdelik dilim ve kontenjan listesi hakkında araştırma yapıyor. Peki, 2023 LGS taban puanları belli oldu mu? İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları hakkında merak edilen tüm bilgiler...