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LGS TABAN PUANLARI 2023: Anadolu, Fen, İmam-Hatip Lisesi MEB ile LGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu mu?

LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 lise tercih takvimine göre LGS tercihleri 3 ile 19 Temmuz günleri arasında gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın ardından öğrencilerin merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilimleri açıklandı. Adaylar lise tercihlerini LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerine göre e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Lise tercihlerinin ardından yerleştirmeler yerel ve merkezi olarak gerçekleştirilecek. İşte 2023 MEB LGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına ilişkin olarak merak edilenler...

Giriş: 04.07.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • LGS lise tavan, taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Haziran'da sınava katılan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS kılavuzu ile lise tercihleri 3 Temmuz Pazartesi günü başlıyor ve 19 Temmuz'a kadar gerçekleştiriliyor. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler büyük önem taşırken merkezi yerleştirme işlemleri adayların başarı puanlarına göre gerçekleştirilecek. Adaylar merkezi sınav puanıyla en fazla 10 tercihte bulunabilecek. İşte 2023 Anadolu ve Fen Liseleri 2023 LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler...

  • LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. 

    ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • LGS TERCİH ROBOTU ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

    LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezi sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.

  • LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

    Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

    Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

    Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

    Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

  • LGS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

    LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak. 

    2023 LGS LİSE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

    "Yerel yerleştirme" işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

    Değerlendirmede, eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

  • YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

    Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

    Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

  • LGS TABAN PUANLARI 2023

    Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlandı. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. 

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Adaylar 2023 yılı tavan ve taban puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor.

    Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir:

    LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • İşte 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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