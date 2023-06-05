2023 LGS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

Sınava giren öğrenciler meb.gov.tr adresinden resmi olarak yayınlanan cevap anahtarına ulaşabilir. Öğrenciler sırasıyla sözel bölümden Türkçe 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil (ingilizce) 10 sorularının doğru yanıtlarını sayfanın en aşağı kısmından görüntüleyebilir. İkinci bölüm olan sayısal cevap anahtarı da sözel bölümün altında bulunuyor. Matematik dersinden 20, Fen Bilimleri oturumundan 20 sorunun cevap anahtarı yine bu bölümde yer alıyor.